برلماني: قانون المعاملة الضريبية على التجارة الإلكترونية سيزيد الحصيلة

قال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن صدور قانون المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية مهم ويساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، موضحا أن حجم التجارة الإلكترونية غير معروف إلى الآن وغير واضح بسبب عدم وجود آليات لتحديدها.



وتابع "الجوهرى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" حجم التجارة الالكترونية يزداد عاما بعد الآخر، وصدور قانونية له يعنى تحصيل القيمة المضافة على المنتجات المقدرة بنسبة 14% وهذا يعنى زيادة أن الشركات التي تعتمد على هذه التجارة سترفع الأسعار على المستهلكين بنفس القيمة.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الشركات التى تعتمد على التجارة الإلكترونية شركات رسمية، وبالتالي سيتم تتبعها بعد شحن المنتجات للمستهلكين وتحصيل الضريبة بناء على فواتير المنتجات التي لا يمكن التلاعب فى أرقامها.



كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن أن الوزارة تعكف الآن علي الانتهاء من قانون "المالية الجديد والمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية" وخروجهما للنور قريبا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل و الكفء لموارد الدولة.

