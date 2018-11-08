جون أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، التي تنطلق في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، على إستاد المقاولون العرب، فى إطار مباريات الأسبوع الـ 13 من الدوري الممتاز.



وضم تشكيل المقاصة كل من: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى – أحمد عبد العزيز مودي – طه عادل – عاصم سعيد – محمود وحيد في خط الدفاع محمد تونى – هاني سعيد – ايريك تراوري – باولن فوافي في خط الوسط صلاح عاشور – جون أنطوى في الهجوم.



ويتواجد على دكة البدلاء: محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش– عصام صبحي– صلاح ريكو– رجب عمران– مروان حمدي– أحمد محسن.