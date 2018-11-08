الأحد.. وقفة احتجاجية لصحفيي العالم اليوم على سلم النقابة

قرر صحفيو جريدة العالم اليوم تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل الساعة الرابعة مساء، بعد أن تم إرجاؤها أسبوعا تضامنا مع الشهداء من أهالينا فى حادث المنيا.



ويؤكد الصحفيون المعتصمون لليوم 29 بمقر نقابتهم، رفضهم استمرار إدارة جريدة "العالم اليوم" في التمادي في الكذب والمماطلة في تنفيذ مطالبهم المشروعة.



وقال الصحفيون إنه رغم حضور نجلاء ذكرى رئيس التحرير أمس الأربعاء لمقابلة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إلا أنها لم تقدم جديدا، بل تمادت فى الدفاع عن وجهة نظر ملاك الجريدة، وأن المشكلة تتطلب حلولا قانونية.



يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين منح إدارة الجريدة مهلتين كل منهما أسبوعا، إلا أن إدارة الجريدة لم تقدم حلولا جدية تنهى بها الأزمة.