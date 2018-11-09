أزمة التعديل الوزاري في تونس تنتقل للبرلمان.. السبسي يتراجع عن رفضه المبدئي لقائمة الوزراء الجدد.. يوسف الشاهد ضم وزيرا يهوديا وآخر من عهد بن علي للتشكيل الجديد

السبسي: لست ساعي بريد بل رجل دولة

نجل السبسي اتهم الشاهد بالفشل في معالجة الاقتصاد

تونس تعيش أزمة اقتصادية منذ الإطاحة ببن على



شهدت أزمة تعديل تشكيل الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ورفضها الرئيس الباجي قايد السبسي، تطورا جديدا، الخميس، وأعلن السبسي أنه سيعقد جلسة لحلف اليمين إذا وافق البرلمان على التعديل وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكنه مستاء من طريقة التعامل التي لم تراع الذوق والأعراف.



وأضاف السبسي أن التعديل بات من مسؤولية مجلس النواب، الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة، واعتبر أن دوره في هذه المسألة ليس "ساعي بريد" كما يروج له البعض، قائلا: "أنا رجل دولة والوحيد المنتخب من قبل الشعب"، نافيا توجيهه رسالة الى مجلس نواب الشعب حول التعديل المقترح، موضحا أن رئاسة الجمهورية أحالت المراسلة الواردة عليها من رئاسة الحكومة والمتعلقة بهذا الشأن، إلى مجلس النواب، وبعد أن شدد على حرصه لاحترام الدستور والتزامه بتطبيق ما جاء فيه، قال السبسي "إن رئيس الحكومة ليس خصما لي وإنه يجب احترام مكانة رئيس الجمهورية وقواعد العمل السياسي".



كانت الأزمة بدأت عندما أعلن الشاهد الاثنين الماضي، تعديلا وزاريا ضم عشرة وزراء جدد، وهو ما رفضه السبسي الذي قال وقتها إنه لم يتم التشاور معه، وألقى الخلاف بين الاثنين الضوء على التوترات في أعلى المستويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.



وكان الشاهد دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس، حيث اتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.



وشمل التعديل الحكومي 13 وزيرا ولم يتضمن الوزارات السيادية وهي الخطوة التي لاقت معارضة من حزب نداء تونس وأحزاب أخرى، بينها الجبهة الشعبية، فيما حازت حركة "نداء تونس" على أكبر نصيب في الحكومة بثماني وزارات، ورغم مطالبة الحزب لوزرائه بالانسحاب من الحكومة إلا أنهم فضلوا البقاء.



وقال رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال إن الكتلة: "لن تمنح ثقتها لأعضاء الحكومة الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة خلال التحوير الوزاري"، وكان القيادي بالجبهة الشعبية، زهير حمدي، قال إن التعديل الحكومي الأخير سيطرح أزمة سياسية جديدة، بعد رفضه من قبل رئيس البلاد.



ووجه حزب "نداء تونس" رسالة إلى الوزراء المنتمين للحزب في الحكومة يدعوهم فيها إلى الانسحاب من الفريق الحكومي، أو الاستقالة من الحزب، بداعي أن الحزب لا يعترف بهذه الحكومة.



وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، وكذلك عين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على وزيرا للوظيفة العمومية.



وتشهد تونس أزمة اقتصادية منذ ثورتها في 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.