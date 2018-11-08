رئيس وحدة التنمية المستدامة توضح أسباب تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء اجتماعا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، والنواب "هيثم الحريري، طلعت خليل".



قالت النائبة سيلفيا نبيل خلال الاجتماع: "أرسل تعازي اللجنة في الشهداء الذين سقطوا بدير الأنبا صموئيل، والدعوة للمصابين بالشفاء العاجل".



وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة، بوزارة التخطيط، خطوات التحديث الذي تم على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وأضافت هويدا بركات أن أهم أسباب تحديث الاستراتيجية، تغير المعطيات الاقتصادية في المدخلات الاستراتيجية، إلي جانب الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الحكومة، وربطه بأهداف التنمية المستدامة، إلي جانب تغير المعطيات الدولية، والربط أجندة أفريقيا 2063، والربط بالأهداف الأممية، وهي 17 هدفا، والربط بين الأهداف الأممية واستراتيجية 2030، وبرنامج الحكومة، والخطة المتوسطة للاستراتيجية.



وأوضحت خلال العرض أن الوزارة حرصت خلال تحديث الاستراتيجية، أن تكون قابلة للتنفيذ، من خلال خطة عمل بمؤشرات أداء، لافتة إلى أن عملية التحديث تمت من خلال آلية علمية في الاسترتيجية.



من جانبها، طالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارة التخطيط، بعقد اجتماع لعرض المنظومة الحكومية وبرنامج المتابعة، الخاص بالوزارة.



وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة في مؤشرات قياس الأداء، وأن كلها كمية، وليس هناك مؤشرات لقياس الأثر، وأشارت ممثل وزارة التخطيط، إلي أن الوزارة تعمل علي هذا الأمر.



وشددت سيلفيا نبيل على ضرورة العمل، لوضع خطة، لما بعد انتهاء استراتيجية 2030، ومتي يتم وضع الاستراتيجية الجديدة، حتى لا نفاجأ بعدم وجود استراتيجية أخرى، بعد انتهاء 2030.



وفي نفس السياق قالت هويدا بركات إن استراتيجية 2030 التي أطلقت في 2016، ذكرت بوضوح في آليات المتابعة، تشكيل لجنة تتولى تحديث الاستراتيجية لأن ملفها حي يتأثر بالظروف المحيطة والدولية، لافتة إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تحدث استراتيجيتها.



وأشارت إلي أن وزير تشاد، طلب في زيارته الأخيرة لمصر، معونة مصر في تطبيق التنمية المستدامة، والأهداف الاستراتيجية في تشاد.



وأضافت ممثل وزارة التخطيط، أن مراحل تحديث الاستراتيجية، شارك فيها موظفو الدولة، حتى يكون "مشارك، ومقتنع، وفاهم"، إلى جانب رفع الوعي لدى الموظفين.



وتابعت: "طلبنا تشكيل وحدات للتنمية المستدامة داخل كل وزارة، واستجاب 4 وزارات فقط، وباقي الوزارات عملت فريق عمل"، موضحة أن الوزارة أجرت التحديث من خلال عدد من المكونات، الأول تحديث وثيقة الاستراتيجية، والثاني "التواصل"، والثالث "الحوكمة والهيكلة المؤسسية"، والمكون الرابع "بناء القدرات".



وأعلنت وزارة التخطيط، إطلاق الاستراتيجية المحدثة في مارس 2019 ، على أن يتم بدء الحوار المجتمعي، حول المسودة قبل النهائية في أول فبراير، لدراستها ومشاركة المجلس وكافة شركاء التنمية، والمواطنين، فيها، وإبداء التعديلات عليها.



وأشارت ممثل الوزارة أن هناك كتيبا للأطفال سيتم عرضه على الطلاب في المدارس، في محاولة لتغيير الثقافة، وفهم التنمية المستدامة.