ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس وحدة التنمية المستدامة توضح أسباب تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
فريدة محمد
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء اجتماعا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، والنواب "هيثم الحريري، طلعت خليل".

قالت النائبة سيلفيا نبيل خلال الاجتماع: "أرسل تعازي اللجنة في الشهداء الذين سقطوا بدير الأنبا صموئيل، والدعوة للمصابين بالشفاء العاجل".

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة، بوزارة التخطيط، خطوات التحديث الذي تم على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضافت هويدا بركات أن أهم أسباب تحديث الاستراتيجية، تغير المعطيات الاقتصادية في المدخلات الاستراتيجية، إلي جانب الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الحكومة، وربطه بأهداف التنمية المستدامة، إلي جانب تغير المعطيات الدولية، والربط أجندة أفريقيا 2063، والربط بالأهداف الأممية، وهي 17 هدفا، والربط بين الأهداف الأممية واستراتيجية 2030، وبرنامج الحكومة، والخطة المتوسطة للاستراتيجية.

وأوضحت خلال العرض أن الوزارة حرصت خلال تحديث الاستراتيجية، أن تكون قابلة للتنفيذ، من خلال خطة عمل بمؤشرات أداء، لافتة إلى أن عملية التحديث تمت من خلال آلية علمية في الاسترتيجية.

من جانبها، طالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارة التخطيط، بعقد اجتماع لعرض المنظومة الحكومية وبرنامج المتابعة، الخاص بالوزارة.

وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك مشكلة في مؤشرات قياس الأداء، وأن كلها كمية، وليس هناك مؤشرات لقياس الأثر، وأشارت ممثل وزارة التخطيط، إلي أن الوزارة تعمل علي هذا الأمر.

وشددت سيلفيا نبيل على ضرورة العمل، لوضع خطة، لما بعد انتهاء استراتيجية 2030، ومتي يتم وضع الاستراتيجية الجديدة، حتى لا نفاجأ بعدم وجود استراتيجية أخرى، بعد انتهاء 2030.

وفي نفس السياق قالت هويدا بركات إن استراتيجية 2030 التي أطلقت في 2016، ذكرت بوضوح في آليات المتابعة، تشكيل لجنة تتولى تحديث الاستراتيجية لأن ملفها حي يتأثر بالظروف المحيطة والدولية، لافتة إلى أن مصر ليست الوحيدة التي تحدث استراتيجيتها.

وأشارت إلي أن وزير تشاد، طلب في زيارته الأخيرة لمصر، معونة مصر في تطبيق التنمية المستدامة، والأهداف الاستراتيجية في تشاد.

وأضافت ممثل وزارة التخطيط، أن مراحل تحديث الاستراتيجية، شارك فيها موظفو الدولة، حتى يكون "مشارك، ومقتنع، وفاهم"، إلى جانب رفع الوعي لدى الموظفين.

وتابعت: "طلبنا تشكيل وحدات للتنمية المستدامة داخل كل وزارة، واستجاب 4 وزارات فقط، وباقي الوزارات عملت فريق عمل"، موضحة أن الوزارة أجرت التحديث من خلال عدد من المكونات، الأول تحديث وثيقة الاستراتيجية، والثاني "التواصل"، والثالث "الحوكمة والهيكلة المؤسسية"، والمكون الرابع "بناء القدرات".

وأعلنت وزارة التخطيط، إطلاق الاستراتيجية المحدثة في مارس 2019 ، على أن يتم بدء الحوار المجتمعي، حول المسودة قبل النهائية في أول فبراير، لدراستها ومشاركة المجلس وكافة شركاء التنمية، والمواطنين، فيها، وإبداء التعديلات عليها.

وأشارت ممثل الوزارة أن هناك كتيبا للأطفال سيتم عرضه على الطلاب في المدارس، في محاولة لتغيير الثقافة، وفهم التنمية المستدامة.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد أحمد على رأس حضور الكاف في نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي بتونس

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

جدة تلد توأما في حمل أشبه بالمعجزة.. صور

شاهد .. لحظة عزف النشيد الوطني ورفع العلم المصري داخل إسرائيل

أزمة فى مران الأهلي الأخير بـ رادس قبل نهائي إفريقيا أمام الترجى..فيديو

مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو

موقع جماهير الأهلي في مدرجات رادس خلال مباراة الترجي بنهائى أفريقيا.. فيديو

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

مستشفى حميات أسوان تستقبل 3 حالات مصابة بالملاريا الخبيثة

صلاح يثير الجدل بنشر صورة سوداء له.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

فيديو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو
مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو
رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو
محمد موسى: فوز أبو العينين بـ نوبل المتوسط مستحق.. ومبروك لمصر الجائزة
أبو العينين: طريق الحرير الجديد مشروع عظيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟