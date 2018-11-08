ضبط 9 عاطلين بحوزتهم كيلو بانجو وأسلحة نارية بأسوان

شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الحملة، عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم كيلو و100 جرام من نبات البانجو المخدر، علاوة على 136 قرصا مخدرا ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الاتجار.



تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

