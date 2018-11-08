مصطفى بكري: الصحفيون الأجانب ناقشوا هذه الملفات مع الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءات مع مراسلي الصحف الأجنبية، خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وتحدث فيه عن عدد كبير من القضايا الهامة.



وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الرئيس السيسي ترك المجال للصحفيين بطرح أسئلتهم، وراح يجيب عنها بصراحة وموضوعية واضحة، ومنحهم فرصة في طرحها.



وتابع، أن هناك عددا من الأسئلة والملفات الهامة التي طرحها الصحفيون الأجانب على الرئيس السيسي من أهمها ملف الأمن ومخاطر واستمرار الصراعات داخل المنطقة، العلاقات المصرية الأردنية وتساؤلات حول الدور المصري في صفقة القرن والعقوبات علي إيران.