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منوعات

عالمان من ناسا يكشفان سرًا مرعبًا عن نيازك تضرب الأرض برقم مخيف

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمد علي
نشرت مجلة "سبيس" الأمريكية المعنية بعلوم الفضاء، حوارًا لأهم ماقاله عالما فضاء عن الكون، خلال أحدث حواراتهما معهما، حيث كشفا عن كيفية قيام الباحثين برصد الأرض خلال عملهما المستمر وعن معلومة قد تبدو مرعبة عما يصل إلى الغلاف الجوي للأرض من الفضاء يوميًا.

تحدث العالم الكبير في وكالة ناسا ، جيم جرين ، عن أهم مشاهداته عن النظام الشمسي وتحدثت معه الدكتورة كيلي فاست، وهي مدير برنامج مراقبة الأجسام القريبة من الأرض في ناسا.

وقال  د. جيم جرين: للبحث عن الأجسام القريبة من الأرض ، علينا مسح السماء بأكملها بحثًا عن تلك الأشياء التي تعبر مدارنا والتي قد تصل إلى الأرض يومًا ما.

وقالت د. كيلي فاست: في برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض ، فإن الفكرة هي العثور على كويكبات بالقرب من الأرض قبل أن تعثر هي علينا.

ونستخدم التلسكوبات الأرضية في مسح السماء كل ليلة للبحث عن الكويكبات القريبة من الأرض ومحاولة اكتشاف تلك التي لم تُشاهد من قبل.

وتشمل هذه التلسكوبات Pan-STARRS في جامعة هاواي ، ومنظار كاتالينا سكاي، في جامعة أريزونا.

وتابعت د. كيلي فاست: في الواقع هناك أشياء تضرب الأرض طوال الوقت ، ولكن لحسن الحظ أنها عبارة عن مواد صغيرة لانشعر بها، حيث تحترق في الغلاف الجوي.

وأكد جيم جرين كلام كيلي وقال:هناك ما يقرب من 100 طن من المواد النيزكية التي تقع في الغلاف الجوي للأرض كل يوم.

وذكر جرين: تخبرنا أنقاض أو حطام هذه الأشياء المتساقطة من السماء عن نوع النيزك الذي تضاءل وكان من الممكن أن يكون مدمرًا للارض في حجمه الكبير.

وكشفت كيلي فاست: لقد مررنا بتجربة مدهشة في يونيو 2018 ، عندما تم اكتشاف كويكب صغير جدا ، بحجم بضعة أمتار، أصاب البعض التوجس منه لكن بمجرد دخوله الغلاف الجوي للأرض، شوهد النيزك وهو يتناثر في السماء، وذلك بعدما سجلت كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الحكومية الأمريكية الأمر .

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