محام بالنقض: منتدى شباب العالم خرج بتوصيات تهم أبناءنا إفريقيا وعربيا

قال أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أول رئيس على مستوى العالم يتوسط مجموعة هائلة من الشباب من عدة بلدان للاستماع إلى مقترحاتهم.



وأضاف «عبدالعزيز» خلال لقائه في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن منتدى شباب العالم خرج بمجموعة من التوصيات تهم الشباب سواء في القارة الإفريقية أو الوطن العربي.



وأشار إلى أن منتدى شباب العالم كان منصة لتنوع وتبادل الثقافات بين الشباب المشارك من العديد من الدول، موضحا أن إزالة حاجز الرهبة أمام الشباب والإستماع إلى تصوراتهم خطوة جديدة وتنبئ بمستقبل مواكب لتطور العصر.

