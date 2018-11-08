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آخر النهار يستضيف مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم الليلة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
يستضيف الإعلامى معتز الدمرداش، خلال حلقة اليوم من برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، كلا من بسنت عماد مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم، وعلا شوشة مقدمة برنامج بيوتنا على صدى البلد.

وسيتم الحديث خلال الحلقة عن ما تم خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية التي عقدت بشرم الشيخ من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذاع برنامج آخر النهار فى تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة النهار.

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