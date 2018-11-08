هبة أبو عوف: البشر لا سلطان لهم فى قطع الرزق ..فيديو

قالت الدكتورة هبة عوف، من علماء الأزهر، إن الله هو الرزاق ولا يستطيع أى أحد التدخل في قطع الرزق، مستشهدة بقول الله تعالى: "وفى السماء رزقكم وما توعدون".
وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لابد أن يكون لنا إيمانا قويا ويقينا بالله مؤكدة ان البشر ليس لهم سلطان فى قطع الرزق".
وتابعت: أن الله هو الرزاق ولا يوجد سلطان لأحد فى قطع الرزق، فيجب على الإنسان أن يطمئن أن رزقه ليس بيد أحد من البشر.
وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لابد أن يكون لنا إيمانا قويا ويقينا بالله مؤكدة ان البشر ليس لهم سلطان فى قطع الرزق".
وتابعت: أن الله هو الرزاق ولا يوجد سلطان لأحد فى قطع الرزق، فيجب على الإنسان أن يطمئن أن رزقه ليس بيد أحد من البشر.