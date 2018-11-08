الزيادة السكانية أبرز تحديات الإصلاح الاقتصادي.. خبراء: تستنزف موارد الدولة وتؤثر سلبا على نصيب الفرد من الخدمات.. الإحصاء: ثبات نسب السكان في الحضر والريف في الـ 3 تعدادات الأخيرة

الزيادة السكانية تستنزف موارد الدولة وتزيد معدلات الفقر

التزايد السكاني يؤثر سلبا على نصيب الفرد من خدمات الدولة



تعد الزيادة السكانية أحد أبرز التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية التى تسعى لها الدولة بكل الطرق، وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة بخطورة تداعياتها.



وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أعداد السكان من الذكور والإناث خلال أغسطس 2018، حيث وصل عدد الإناث إلى 47.3 مليون مقارنة بـ46.2 مليون خلال 2017.



ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بلغ عدد الذكور في أغسطس 2018 ، 50.2 مليون مقارنة بـ 49.2 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق"2017".



وكشف تعداد 2017 والذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد السكان المصريين من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.



وأوضح الجهاز أن معدل النمو السنوي للسكان المصريين ارتفع من 2.04% خلال الفترة من 1996 – 2006 إلى 2.56% خلال الفترة 2006 – 2017.



وتزايد نسبة السكان المصريين بالحضر من 42.6% في تعداد 1996 إلى 43.0% في تعداد 2006 ثم تناقصت بنسبة بسيطة إلى 42.2% في تعداد 2017.



وانخفضت نسبة سكان المصريين الريف من 57.4% في تعداد 1996 إلى 57.0% في تعداد 2006 ثم تزايدت بنسبة بسيطة إلى 57.8% في تعداد 2017.



وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أنه يوجد ثبات فى نسبة السكان المصريين في الحضر والريف تقريبًا في الثلاثة تعدادات الأخيرة.



وعن توزيع عدد السكان المصريين وفقًا للمحافظات، أوضح تعداد 2017، توجد أكبر نسبة للسكان المصريين بمحافظة القاهرة بنسبة (10.1%),‏ تليها محافظة الجيزة بنسبة (9.1%)، ثم الشرقية (7.6%), الدقهلية (6.8%).



أما أقل نسب للسكان المصريين فتوجد بمحافظات الحدود بالإضافة لمحافظتي بورسعيد والسويس.



‌وعن التركيب العمري للسكان المصريين، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.2٪، وبلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) (26.8%).



وسجلت نسبة السكان المصريين في سن العمل (15-64 سنة) أعلى نسبة من إجمالي السكان المصريين حيث تبلغ 61.9%، وبلغت نسبة السكان المصريين كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9%.



قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن الزيادة السكانية تمثل استنزافا لموارد الدولة ولا تمثل أى إضافة إلى الاقتصاد القومى.



وأضافت الحماقى لـ"صدى البلد" أن المعدلات المرعبة التى سجلتها الزيادة السكانية بنسبة نمو 2.9% سنويا بعد 2011 أصبحت عبئا كبيرا على الدولة خاصة أن النظام التعليمى المجانى لا يسمح بتخريج طلاب غير مؤهلين بل ينتج فاقد نتيجة تسرب الأطفال من المدارس وبالتالى تصبح زيادة عدد السكان نقمة وليست نعمة.



وتابعت: "الحكومة تنبى المدارس ومخرجات العملية التعليم "صفر" مما يمثل إهدارا كبيرا لموازنة الدولة".



وأشارت إلى ارتباط الزيادة السكان بالفقر ارتباطا وثيقا، حيث تتجه الأسر الأكثر فقرا لزيادة عدد الأطفال كمصدر للدخل، مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للفقراء أحد أهم أدوات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، فضلا عن ضرورة توفير فرص عمل للمرأة لتكون مصدر أساسى للدخل مما يدفعها للحفاظ عليها والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة خوفا من فقد العمل.



وأكدت أن بعض سياسات الدولة الاقتصادية تدعم كثرة الإنجاب مثل الدعم، حيث إن الأسر الأكثر عددا تحصل على دعم أكبر مما يتسبب فى ضغط كبير على السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج والعملة الصعبة.



قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة السكانية إحدى المشكلات الكبيرة التي تعاني منها مصر منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن العديد من الحكومات المتعاقبة في عهود سابقة كانت تدعو إلى الحد من تلك المشكلة وأن الدولة وجهت مشروعا قوميا لتنظيم الأسرة.



وأضاف النجار، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالرغم من محاولات نشر الوعي لدى المجتمع بأزمة المشكلة السكانية وما تسببه من تآكل في موارد الدولة، إلا أن عددا من المفاهيم الاجتماعية والعادات والتقاليد وقفت عائقا أمام التأثير الإيجابي لحملات التوعية.



وتابع: أن التزايد السكاني بنسب تزيد عن تزايد معدلات النمو الاقتصادي يؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن وحجم إتاحة الفرص ونصيب الفرد من الخدمات المتاحة من الدولة.