ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 3 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع بمنطقة بولاق الدكرور.



وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية بالتنسيق مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه، وتم ضبط محمد س.ع المدير المسئول عن المصنع.



وردت معلومات للعميد مصطفى بكري مدير شرطة تموين الجيزة، أكدتها التحريات، تفيد بقيام شريف أ.ز مالك مصنع منتجات ألبان، بدون ترخيص بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج الألبان "جبن" مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة بيعها في عبوات ووضع علامات تجارية مملوكة للغير وتدوين علامات وهمية وطرحها بالأسواق مستغلا في ذلك إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 47 كيس بداخلها جبنة موتزاريلا زنة الواحدة 17 كيلو بدون بيانات، و47 كرتونة بداخلهم جبنة موتزريلا زنة الواحدة 15 كيلو بدون بيانات، و5 كراتين بداخهم جبنة ياسمين مطبوخة زنة الواحد 18 كيلو بدون بيانات، و6 أقراص جبنة رومي زنة الواحد 10 كجم، و15 شنطة بداخلهم جبنة موتزريلا رومي زنة الواحدة 20 كجم بدون بيانات، و150 كيلو جبنة موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كيلو جبنة موتزاريلا مجهولة المصدر، و10 شنط بداخلهم جبنة رومي زنة الواحدة 10 كجم، و200 كيس مدون عليها جبنة موتزاريلا رومي مبشورة فارغة معدة للتعبئة.