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رياضة

سارة سمير: سعيدة باستقبال وزارة الشباب وأسعى لتحقيق ميدالية في الأولمبياد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
نورهان خفاجي - عبدالله هشام
أكدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، أن البطولة كانت في غاية الصعوبة أمام منافسيها رغم تحقيقها رقما عالميا ببطولة العالم التي أقيمت في تركمانستان.

وأضافت سارة لـ "صدي البلد": "لعبت في منافسات 71 كجم أمام بطلة الصين والتي كانت في غاية القوة ولكني سأستعد بقوة لأن ألعب بوزن أعلي خلال المنافسات القادمة".

وأكملت: أسعى إلى تحقيق أرقام أولمبية جديدة لمصر فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2020، وأصبح هناك اهتمام كبير بالألعاب الفردية.

واختتمت: سعيدة باستقبال وزارة الشباب والرياضة والاتحاد في المطار.

جدير بالذكر أن سارة سمير حصلت علي ميداليتين فضيتين فى "الكلين" و"المجموع"، وبرونزية الخطف فى منافسات وزن 71 كجم ببطولة العالم المقامة فى تركمانستان محققة رقم عالمى جديد.
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