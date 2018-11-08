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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل أبطال رفع الأثقال

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
ريهام بكير
استقبل الدكتور محمد الكردى والدكتور محمد عبد القادر مساعدا وزير الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحى، اليوم، الفوج الأول من بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال.

وحصلت البعثة المشاركة في بطولة العالم بتركمانستان على 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين لسارة سمير ومحمد إيهاب.

ضم الفوج سارة سمير ومحمد إيهاب وأحمد عاشور ومصطفى وحيد، بالإضافة إلى المدرب محمد حسنى، فيما يتبقى المدير الفني محمد موسى الديب ورئيس البعثة في تركمانستان مع الرباعة شيماء خلف التي تخوض منافساتها يوم السبت.
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