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مصطفي بكري يعرض أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال منتدي شباب العالم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي مصطفي بكري تقريرا مجمعا عن أهم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدي شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة السلام "شرم الشيخ".

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في لقائه مع الصحفيين الأجانب إلي أن هناك دولا عربية تحتاج إلى برنامج إعادة إعمار، وأعلن الرئيس عن دعمه للجيش الليبي الوطني، مؤكدا أنه مؤهل لإعادة الدولة.

وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الرئيس صرح بأن هناك حدودا مباشرة بين مصر وليبيا والتي تمس الأمن القومي المصري.
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