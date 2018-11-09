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حوادث

ضبط تاجر مخدر الأباتريل بالمنطقة الأثرية بالهرم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
اقراص مخدرة - ارشيفية
اقراص مخدرة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط بائع مواد مخدرة بالمنطقة الأثرية، في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكافة أنواعهم وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وتبين أنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث المنطقة السياحية والأثرية بالقطاع دائرة مركز أبو النمرس، نجحوا في ضبط طارق ع.ن عاطل وبحوزته 28 قرص لعقار الأباتريل المخدر.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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