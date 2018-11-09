برلمانى: الأطباء يجرون العمليات القيصرية لتحقيق الربح

أيد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ما اقترحته النائبة إيناس عبد الحليم ، بخصوص وضع ضوابط لجوء الطبيب إلى الولادة القيصرية، مشيراََ إلى أن معظم الأطباء يقومون بالعمليات القيصرية من أجل ربح الأموال وليس من المهنية فى شئ.



وأضاف المشد فى تصريحات لـ"صدي البلد " بأن من المفترض يتم إجراء الولادة القيصريّة عندما تكون الأم أو الجنين في وضع حرج، مشيرا إلى أنه يوجد خطورة كبيرة على الأم وجنينها، فمن الممكن أن يحدث تمزق أو فتح للجرح، وأيضا من الممكن أن تحدث عدوى في مجاري البول، وخاصة عند مرضى السكري،إضافة إلى أن الجنين يكون غير مكتمل النمو.



وتابع:"أن كثرة العمليات القيصرية يصنع أزمة فى الدولة متمثلة فى توفير الحضانات اللازمة للأطفال، حيث إن كثيرا من الأطفال يولدون غير مكتملين، وهذا يرجع إلى اتخاذ إجراء العملية القيصرية بدلا من الطبيعية".



وأكد "المشد" على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تمنع الأطباء من اللجوء إلى هذه العمليات بدون داع، مطالباََ الطبيب الذي يلجأ إلى هذا النوع من الولادة أن يقدم تقريراََ يوضح فيه أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية، مثبتة بالمستندات التي تؤكد صحة اتخاذ هذا القرار، ومن يخالف هذه الإجراءات يتم تنفيذ العقوبات القانونية تجاهه.



كانت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قد تقدمت باقتراح برغبة، وذلك بخصوص وضع ضوابط لجوء الطبيب الى الولادة القيصرية، لافتة إلى إن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى ارتفاع معدلات الولادات القيصرية بها، حيث بلغت النسبة 52% لتكسر القاعدة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية فى أى مجتمع عن 15% ما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع مسببا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.

