ضبط 84 متهما في قضايا أسلحة ومخدرات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات أمنية في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام.



ونجحت الحملات بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على مدار 24 ساعة في ضبط 69 متهما بحوزتهم 3878 جرام حشيش، و27 جرام هيروين، و 986 قرصا مخدرا، و1145 جرام استروكس، و500 جرام بانجو.



كما تم ضبط 15 متهم بأسلحة نارية، بأحراز 2 خرطوش بامب أكشن، و8 فرد محلي الصنع، و2 بندقية آلية، وعدد 6 طبنجة عيار 9 ملم، و38 طلقة نارية.



تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

