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حوادث

السجن 7 سنوات لعريف شرطة بتهمة تقاضي رشوة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:50 م
السجن - ارشيفية
السجن - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عريف شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل تهريب متهم من محكمة الجيزة.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، "لمقدم الرشوة والوسيط".

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم الرئيسي في الواقعة "سيد ر."، 21 سنة، عريف بقسم شرطة الطالبية، تقاضى رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من أصل 150 ألف جنيه اتفق عليها مع المتهم الثالث "حنفي م."، مقابل تهريب المتهم الثاني في القضية "نور الدين أ." والمحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، أثناء عرضه على النيابة بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول (عريف الشرطة)، كان مكلفًا بحراسة المقبوض عليه، وأنه نتيجة لذلك ساعده على الهرب وسهل له ذلك بأن استخرجه من محبسه الاحتياطي على ذمة القضية رقم 9017 سنة 2017 جنح الطالبية، بديوان القسم، واصطحابه لحجز محكمة شمال الجيزة الابتدائية وحرره من قيده الحديدي، وتغافل عنه حال كونه مكلفًا بحراسته، فتمكن المتهم الثاني من الهرب.
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