4 مرشحين لمنصب نائب رئيس المصري و3 للعضوية في الانتخابات التكميلية

اختمت مساء اليوم أعمال اللجنة المشكلة من إدارة النادي المصري لتلقي طلبات أعضاء الجمعية العمومية للنادي الراغبين في الترشح بالانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة على منصبي نائب رئيس النادي وعضو مجلس الإدارة والمقرر إقامتها في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل.



تقدم اليوم أربعة مرشحين على منصب نائب رئيس المجلس وهم " معتز عوض عوض مشكاك، محمد عبد الفتاح توفيق، وائل السيد محمد حليقة، محمد علي محمد حسان.



فيما تقدم كل من: عبده عبد الحليم إبراهيم و حسام أحمد القشاوي على منصب العضوية ليصبح إجمالي عدد المرشحين على منصب العضوية ثلاثة مرشحين، حيث كان تقدم أمس علي فكري المناوي على منصب العضوية أيضًا.



وستبدأ لجنة تلقي الطعون في المرشحين أعمالها لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

