محافظ أسوان يتفقد مشروعات قرى نصر النوبة.. فيديو وصور

تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان قرى ومدينة نصر النوبة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بنطاق المدينة والمدعمة من صندوق تحيا مصر ضمن 15 مشروعا على مستوى المحافظة والتى تصل تكلفتها إلى 320 مليون جنيه.



بدأت جولة المحافظ التى رافقه خلالها مدير الإسكان والصحة ومياه الشرب، بجانب المكتب الفنى ورئيس المدينة بتفقد موقع محطة مياه الشرب بقرية عنيبة المزمع إنشاؤها ضمن المشروعات المدعمة من تحيا مصر بطاقة 5 آلاف م3 / يوم وتصل تكلفتها إلى 20 مليون جنيه لتساهم المحطة الجديدة فى خدمة 3 قرى هى عنيبة وأرمنا وخريت حيث ستقام على مساحة 1035 م2 بجوار المحطة القديمة والتى تصل سعتها إلى 2500 م3/يوم .



كما تفقد محافظ أسوان مساكن قرية إبريم الجديدة ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى والتى تقع على مساحة 35 فدانا بتكلفة 75 مليون جنيه وتضم 100 بيت ريفى بمساحة 65م2 لكل منهم، بجانب 100 م2 مساحات فراغ ملحقة بالبيت، علاوة على 5 مبانى خدمية منها مسجد ووحدة صحة ومكتب للبريد ومخبز ودار مناسبات، بالإضافة إلى سوق تجارى.



وطالب الجهة المسئولة عن تنفيذ أعمال التشطيبات بضرورة المراجعة والمعالجة الفنية لكافة البيوت وأيضًا الأسوار المحيطة والمبانى الخدمية لتلافى أى عيوب إنشائية قبل الانتهاء منها بنهاية ديسمبر القادم وخاصة أنه مخصص مبلغ 16.5 مليون جنيه ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر لأعمال التشطيبات وخط طرد الصرف الصحى لقرية إبريم، وهو الذى يتوازى مع استكمال التشطيبات النهائية والخزانات الأرضية للبيوت الريفية بقرية وادى العرب.



وشدد أحمد إبراهيم على مسئولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإعادة تنظيم أعمدة الإنارة ورفع تراكمات ومخلفات المبانى بالمدخل الرئيسى لقرية إبريم.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بالمنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والمقامة على مساحة 73.8 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية للمنطقة بإجمالى 56.5 فدان لتضم 14 جمالون يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث من المقرر نهوها فى مايو 2019 ، فيما جارى تنفيذ المرافق الخارجية ضمن المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.



كما تضمنت جولة اللواء أحمد إبراهيم تفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى نصر النوبة المركزى والتى تضم 29 ماكينة غسيل كلوى لتقدم خدماتها ل 68 مريضا، بجانب تفقده لقسم الحضانات الجديد والذى سيضم 8 حضانات، بجانب قسم العناية المركزة بواقع 6 آسرة وقسم فيرس B حيث كلف مدير عام الصحة بسرعة الإنتهاء من هذه الأقسام الجديدة خلال شهر من الآن.



وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى مركز شباب مدينة نصر النوبة الرئيسى حيث تفقد مكوناته من الملعب الخماسى والمسرح والمبنى الإدارى حيث يقام المركز على على مساحة 9 آلاف م2 وسيتم تنفيذ أعمال التطوير للمرحلة الأولى به ضمن المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.



وأختتم المحافظ جولته بتفقد مساكن وادى العرب الواقعة على مساحة 79 فدانا وتضم 100 وحدة سكنية شاملة المرافق بتكلفة 40 مليون جنيه حيث تصل مساحة البيت الواحد إلى 150 م2 منها 75 م2 مبانى مسقوفة ، وال 75 م2 الأخرى فناء ملحق بكل بيت.



وتشمل المشروعات المدعمة من صندوق تحيا مصر أيضًا داخل نطاق مركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة P.V.C بنصر النوبة بتكلفة 4.8 مليون جنيه، بجانب توصيل خدمة الصرف الصحى من شبكات إنحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لعدد 3 قرى بنصر النوبة كمرحلة أولى وهى المضيق والعلاقى وقورته بتكلفة 100 مليون جنيه، علاوة على توريد عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى ووادى خريت ووادى النقرة بتكلفة 8 مليون جنيه.