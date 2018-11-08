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رياضة

المصري يواصل تدريباته استعدادا لدجلة.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه عصر اليوم على ستاد النادي المصري، استعدادًا لمباراته الهامة مع وادي دجلة والمقرر لها في الساعة السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد “بتروسبورت” ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.

استمر المران ما يقرب من ساعتين كاملتين، حرص الدكتور ميمي عبد الرازق على تلقين لاعبيه لبعض الجمل الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق وادي دجلة والذي حرص الجهاز الفني على الحصول على تسجيل لمباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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