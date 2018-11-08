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أخبار العالم

بنك إنجلترا يختبر قدرة القطاع المالي على الصمود أمام هجمات إلكترونية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
رويترز
قال بنك انجلترا إنه سيجري اختبارا غدا الجمعة لقياس قدرة القطاع المالي على الصمود أمام هجوم إلكتروني واسع.

وأضاف البنك المركزي البريطاني أن الاختبار سيجرى بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السلوك المالي لمدة يوم واحد في التاسع من نوفمبر.

وقال بنك انجلترا في بيان "الاختبار سيساعد السلطات والشركات على تحديد تحسينات لترتيبات ردنا الجماعي، وتحسين قدرة القطاع ككل على الصمود".
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