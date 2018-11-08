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رياضة

أحمد أحمد: كاف سيشهد العديد من الإصلاحات عقب لقاء الأهلي والترجي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
أ ش أ
افتتح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، اليوم الخميس، اجتماع لجنة التقنية والتطوير بـ "كاف" الذي انعقد في القاهرة، وذلك بهدف تنمية كرة القدم الإفريقية.

وأكد رئيس "كاف" - في بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم - استعداده لإجراء العديد من الإصلاحات في "كاف" في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى العديد من حالات الخروج عن قانون كرة القدم في الملاعب الإفريقية سواء من قبل اللاعبين أو الجماهير أو الحكام أو المدربين.

وأضاف أن هناك 26 من الحكام في القارة تمت معاقبتهم، وأن التحقيقات جارية مع آخرين.. وتابع: "لا يزال أمامي طريق طويل للتطوير في كاف".

وكانت مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في الإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة (3-1)، قد شهدت أحداثا مثيرة، حيث تم تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" لأول مرة في المسابقات الإفريقية.. فيما قرر "الكاف" عقب اللقاء إيقاف وليد أزارو مهاجم الأهلي لمدة مباراتين، بسبب قيامه بتمزيق قميصه خلال اللقاء، وهو ما اعتبره "الكاف" سلوكا غير أخلاقي من اللاعب.

وكلف أحمد أحمد، ليوديجار تينجا الرئيس الجديد للجنة التقنية والتطوير بالكاف، وأعضاء اللجنة، بالتناقش فيما بينهم والخروج بقرارات واضحة ودقيقة على المدى القصير والمتوسط، كما منح اللجنة الضوء الأخضر لتطوير وتنفيذ المشاريع التي ستدفع كرة القدم الإفريقية لاستعادة مكانتها المستحقة على الساحة الدولية.
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