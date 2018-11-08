ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:49 م
صدى البلد
همت الحسينى
وقع الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي مع جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا بالسودان ممثلة في الوزير الدكتور محمد السماني رئيس مجلس أمناء الجامعة.

جاء ذلك بحضور السفير الدكتور علي يوسف عضو مجلس أمناء جامعة الوسيلة، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة عبير زكريا وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عهود الشيخ مدرس بكلية التمريض ومنسق الاتفاق.

فيما يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتدويل التعليم العالي والانتشار الدولي لبرامج جامعة المنصورة وخاصة مع الأشقاء في أفريقيا وبالأخص السودان الشقيق الذي تربطه علاقات قديمة ووطيدة مع مصر ودول حوض النيل.

فيما تعد جامعة الوسيلة جامعة خاصة في الخرطوم تسعى لتطوير برامجها وإنشاء كليات طبية جديدة لديها بالاستعانة بخبرات وبرامج جامعة المنصورة قلعة الطب في مصر.

وذكر الدكتور السعيد عبد الهادي أن كلية الطب جامعة المنصورة على أتم استعداد للتعاون بأشكاله المختلفة وتزويد الشركاء بالسودان بالخبرات الطبية المميزة لدى الكوادر الطبية بجامعة المنصورة.

وأبدى الدكتور السماني سعادته بإتمام توقيع الاتفاقية للبدء الجاد في تنسيق التعاون والعمل على نقل خبرات جامعة المنصورة وصولا لافتتاح أفرع من برامج جامعة المنصورة الطبية في السودان بما يتناسب مع الطرفين.

وأشار الدكتور محمد صلاح إلى مدى أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تفتح آفاق انتشار برامج جامعة المنصورة في أفريقيا لتنافس دوليا البرامج الجامعية التي من شأنها جذب عدد كبير من الطلاب الدارسين من دول أفريقيا بالتعاون مع شريك قادر وجاد من السودان.

وأكد الدكتور أشرف سويلم أن استراتيجية الجامعة تتوافق مع رؤية مصر المستقبلية لبناء شراكات حقيقية مع أبناء أفريقيا والسودان لتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية وإثراء البحث العلمي الذي يعود بالازدهار على الاقتصاد الوطني.
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم
loading...

ترشيحاتنا

مستشفى حميات أسوان تستقبل 3 حالات مصابة بالملاريا الخبيثة

الأهلي يؤدي مرانه الأخير في رادس.. فيديو

احتجاجات تونسية بسبب تذاكر مباراة الأهلي والترجي

فأل سيئ للأهلي.. الترجي لا يخسر في وجود الحكم الإثيوبى تيسيما

جدة تلد توأما في حمل أشبه بالمعجزة.. صور

باسم مرسي يقترب من فسخ عقده مع لاريسا اليوناني

موقع جماهير الأهلي في مدرجات رادس خلال مباراة الترجي بنهائى أفريقيا.. فيديو

فوتبول ليكس تنشر تسريبات لـ باريس سان جيرمان تتهمه بالعنصرية

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

فيديو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو
مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو
رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو
محمد موسى: فوز أبو العينين بـ نوبل المتوسط مستحق.. ومبروك لمصر الجائزة
أبو العينين: طريق الحرير الجديد مشروع عظيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟