جامعتا المنصورة والوسيلة السودانية توقعان مذكرة تفاهم

وقع الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي مع جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا بالسودان ممثلة في الوزير الدكتور محمد السماني رئيس مجلس أمناء الجامعة.



جاء ذلك بحضور السفير الدكتور علي يوسف عضو مجلس أمناء جامعة الوسيلة، والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة عبير زكريا وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عهود الشيخ مدرس بكلية التمريض ومنسق الاتفاق.



فيما يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتدويل التعليم العالي والانتشار الدولي لبرامج جامعة المنصورة وخاصة مع الأشقاء في أفريقيا وبالأخص السودان الشقيق الذي تربطه علاقات قديمة ووطيدة مع مصر ودول حوض النيل.



فيما تعد جامعة الوسيلة جامعة خاصة في الخرطوم تسعى لتطوير برامجها وإنشاء كليات طبية جديدة لديها بالاستعانة بخبرات وبرامج جامعة المنصورة قلعة الطب في مصر.



وذكر الدكتور السعيد عبد الهادي أن كلية الطب جامعة المنصورة على أتم استعداد للتعاون بأشكاله المختلفة وتزويد الشركاء بالسودان بالخبرات الطبية المميزة لدى الكوادر الطبية بجامعة المنصورة.



وأبدى الدكتور السماني سعادته بإتمام توقيع الاتفاقية للبدء الجاد في تنسيق التعاون والعمل على نقل خبرات جامعة المنصورة وصولا لافتتاح أفرع من برامج جامعة المنصورة الطبية في السودان بما يتناسب مع الطرفين.



وأشار الدكتور محمد صلاح إلى مدى أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تفتح آفاق انتشار برامج جامعة المنصورة في أفريقيا لتنافس دوليا البرامج الجامعية التي من شأنها جذب عدد كبير من الطلاب الدارسين من دول أفريقيا بالتعاون مع شريك قادر وجاد من السودان.



وأكد الدكتور أشرف سويلم أن استراتيجية الجامعة تتوافق مع رؤية مصر المستقبلية لبناء شراكات حقيقية مع أبناء أفريقيا والسودان لتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية وإثراء البحث العلمي الذي يعود بالازدهار على الاقتصاد الوطني.