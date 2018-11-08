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فن

إيرادات كبيرة لفيلم الرعب Halloween فى شباك التذاكر العالمي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
محمد نبيـل
لا يزال يحتفظ فيلم Halloween بإيرادات تبقيه فى المراكز الأولى بشباك التذاكر الأمريكي بعد مرور ما يقرب من 20 يوما على طرحه، الذى تم تصوير الفيلم ما بين 13 يناير 2018 وحتى 19 فبراير 2018، أي ما يقرب من شهر وأسبوع.

تدور قصة الفيلم حول المواجهة بين لوري سترود وسفاح الهالوين مايكل مايرز الذي يطاردها منذ أن نجت بحياتها بعد أن حاول قتلها منذ أربعة عقود.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجوم جودي جرير، جيمي لي كورتيس، أندي ماتيشاك، توبي هاس، نيك كاسل، هالوك بيلجبنبر، ويل باتون، فيرجينيا جاردنر، جيفرسون هال، ديلان ارنولد وكريستوفر ألن نيلسون وغيرهم.
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