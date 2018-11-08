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أخبار العالم

الخارجية الروسية تشكك في بقاء جاسوسها لدى بريطانيا على قيد الحياة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:24 م
الجاسوس الروسي وابنته
الجاسوس الروسي وابنته
لانا طارق
نقلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الشكوك الروسية حول حقيقة عدم وفاة الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، المتواجد في بريطانيا.

وصرحت زاخافاروفا، نفلا عن وكالة "نوفوستى" الروسية، أنه بعد حادثة تسميم سكريبال و ابنته يوليا فى مارس الماضى، لم ترد إلينا أى معلومات حول وفاة أي منهما فى الحادثة، ولم يظهر حتى الان أى مقطع فيديو أو صورة لسكريبال، حتى ابنته ظهرت فى مقطع لا يتعدى بضع ثوانٍ منذ عدة أشهر.

وأكدت زاخاروفا أن تلك القضية لا تزال محاطة بالغموض وأثارت حولها عدة تساؤلات حول مرتكب هذه الجريمة، و من الذى خطط لذلك السيناريو بأكمله منذ البداية.

كان الجاسوس الروسي سيرجى سكريبال وابنته يوليا تسمّما فى 4 مارس الماضي بمدينة ساليسبري البريطانية، واتهمت لندن حينها موسكو بإرتكاب الحادث. الأمر الذى تسبب فى تدهور العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير بيت البلدين.
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