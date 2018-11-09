برلمانى: التجارة الإلكترونية تحتل العالمية مستقبلا

ثمن الدكتور محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الخطوة التي تقوم بها وزارة المالية لإعداد قانون المعاملة الضريبة للتجارة الإلكترونية، مؤكدا أن حجم هذه التجارة غير معروف إلى الآن ولكنها فى تزايد مستمر وخلال السنوات القادمة ستحتل جزءا كبيرا من التجارة العالمية.



وأوضح "بدراوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ان بعد صدور القانون سيتم تحديد الكثير من الأشياء منها وضع معايير لمن سيتم تطبيق هذا القانون عليهم كذلك الصفحات والمواقع الإلكترونية وقيمة الضريبة على المنتجات، مشيرا إلى أن هذا القانون يساهم فى تطبيق العدالة بين من يعتمدون على الطرق التقليدية والذين يعتمدون على الطرق الإلكترونية في التجارة.



كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الوزارة تعكف الآن على الانتهاء من قانوني "المالية الجديد والمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية" وخروجهما للنور قريبا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل و الكفء لموارد الدولة.