اليوم.. انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

تجرى صباح اليوم الجمعة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد والتى تبدأ منذ الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



كان رئيس الحزب، قد قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.