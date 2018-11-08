مسئولة دولية: توسيع حريات المرأة يخفض معدلات الإنجاب

أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان الشهر الماضي تقريره السنوي عن حالة سكان العالم تحت عنوان "قوة الإختيار"، وتحدث التقرير عن الحرية في امتلاك قوة الاختيار، والوسائل اللازمة لاتخاذ المراة قرارتها الخاصة حول موعد وعدد مرات إنجاب الأطفال.



وقالت ناتاليا كانيم، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في مقال نشرته صحيفة "اندبيندينت": "لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، ولا يمكننا الجلوس بدون عمل أي شئ، علينا أن نتحد وأن نكون أكثر تنظيما وأكثر جرأة بكثير من أولئك الذين يعارضون مهمتنا وهي ضمان الحقوق والخيارات للجميع".



وأضافت: "أنه في البلدان التي ترتفع فيها معدلات المواليد، تكون اختيارات السيدات مقيدة، ويتوقف ذلك على عدة عوامل، منها عدم توافر وسائل متنوعة لمنع الحمل والزواج المبكر؛ حيث تصل نسبة الولادة التي يقوم بها المراهقون في الدول النامية إلى 95%".



وتكون الخيارات مقيدة أيضا في بعض البلدان التي تتميز بانخفاض معدلات المواليد مثل المملكة المتحدة، حيث تكون المرأة غير قادرة على ممارسة حقوقها، بسبب بعض العوامل الاقتصادية، ومنها ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال.



ونتيجة لذلك، فإن النساء في البلدان التي يرتفع بها معدلات المواليد ينجبن أطفالا أكبر عددا من رغبتهن، في حين أن النساء في البلدان التي تنخفض فيها معدلات المواليد، ينجبن أطفالا أقل عددا من رغبتهن.



ويشير التقرير إلى أن معدلات المواليد كانت مرتفعة بشكل عام في جميع أنحاء العالم منذ فترة لست بالبعيدة، لكن بدأ ذلك يتغير عقب الثورة الصناعية في إنجلترا، وفي أماكن أخرى من أوروبا، مما أدى إلى انتقال بعض البلدان من معدلات الولادة والوفاة المرتفعة إلى معدلات الولادة والوفيات المنخفضة.



وبغض النظر عما إذا كانت معدلات المواليد مرتفعة أو منخفضة، فقد يعني ذلك تحديات بالنسبة لاقتصادات البلدان والمؤسسات، فقد تواجه البلدان ذات معدلات الولادة المنخفضة صعوبة في الحفاظ على قوة عمل كبيرة وكافية لتعزيز الاقتصاد او لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي للسكان الأكبر سنًا.



ولكن إذا ضمنت الدولة رعاية ميسورة التكلفة للأطفال، ستتمكن النساء في البلدان ذات المعدلات المنخفضة للمواليد من إنجاب أطفال دون التخلي عن وظائفهن.



وتشمل تلك الرعاية الميسورة اجازات مدفوعة الأجر للوالدين ومواءمة مواعيد المدرسة والعمل وساعات العمل المرنة والإسكان ذو التكلفة المنخفضة، مما سيحدث فرقا كبيرا للمرأة التي تريد أن تبدأ أسرة.