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برلمان

برلماني يوجه الشكر لمصلحة السجون بسبب مبادرة الأطراف الصناعية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
فريدة محمد
أشاد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمبادرة مصلحة السجون بوزارة الداخلية والتى قامت بالتنسيق مع جمعية الأورمان لتركيب عدد ١٦ طرفا صناعيا لنزلاء داخل سجن المرج.

وأوضح "الغول" فى تصريحات له أن المبادرة إنسانية وتستحق كل الاحترام والتقدير لما ستتركه من انطباع إيجابي لدى السجين وأفراد أسرته نظرا لقيام الدولة بمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لنزلاء السجون ممن هم فى حاجة إلى الرعاية الصحية، مضيفا أنها لا تحمل السجين أي نفقات مالية مما يرفع من روح الوطنية والانتماء لدى المواطنين من الشعب المصري.

وتابع: "كل التحية والتقدير لمصلحة السجون بوزارة الداخلية على هذا المجهود الإنسان الذي يساهم كثيرا فى الإرتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية".
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