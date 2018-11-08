النائب أشرف عزيز يبحث احتياجات مستشفى سنورس المركزي بالفيوم

ناقش الناب الوفدي اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، مشاكل واحتياجات مستشفي سنورس المركزي بالفيوم خلال زيارته المستشفي اليوم الخميس.



التقى عزيز الدكتورة حنان بهاء الدين مديرة المستشفي والدكتور محمود فتحي نائب المدير وأيمن الصفتي بحضور عدد من قيادات حزب الوفد بسنورس الدكتور احمد برعي وأحمد السني وعيد محمد عوض.



وخلال اللقاء تم استعراض احتياجات المستشفي من الأطباء خاصة الجراحة والأنف والأذن والعظام واطباء العناية وكذلك مشكلة مديونيات المستشفي لبعض الشركات وتأثير هذا فيما يتعلق بعدم توافر بعض المستلزمات والأدوية وكذلك عدم وجود جهاز الأشعة المقطعية وهو الامر الذي يؤدي لعدم استقبال الحوادث بقسم الطوارئ وتحويلها للمستشفي الفيوم العام.