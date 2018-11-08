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أخبار العالم

لجنة حكومية إسرائيلية توافق على تعيين أمير يارون محافظا للبنك المركزي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
قال مكتب رئيس الوزراء إن لجنة حكومية خاصة وافقت اليوم الخميس على تعيين أمير يارون في منصب محافظ بنك إسرائيل المركزي.

وما زال تعيين يارون (54 عاما)، المولود في إسرائيل والذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 20 عاما، يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي.

واختار رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو الشهر الماضي يارون، استاذ المالية بكلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، ليحل محل كارنيت فلوج التي تنتهي فترة رئاستها للبنك المركزي الأسبوع القادم.
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