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أخبار العالم

موسكو: منظومة صواريخ إس 300 قادرة على إسقاط مقاتلات إف 35 الأمريكية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:48 م
صواريخ إس 300
صواريخ إس 300
أ ش أ
قالت مصادر بوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن منظومة صواريخ (إس 300) قادرة على اعتراض أحدث المقاتلات الأمريكية (إف 35) (الشبح) وإسقاطها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم )الإخبارية عن تلك المصادر - التي لم تسمها - القول إن هذه الصواريخ مزودة برادارات متطورة تستطيع تحديد الهدف الأكثر خطورة من بين عدة أهداف، وبإمكان مركز القيادة والتحكم تغيير مسارها بعد الانطلاق من المنصة وتحويل وجهتها لإصابة هدف آخر غير الذي أطلقت لاستهدافه.

يشار إلى أن منظومة الصواريخ الروسية (إس 300) تتكون من منصات إطلاق الصواريخ، وعربات الشحن، وعدة أنواع مختلفة من الرادارات الحديثة القادرة على رصد الأهداف من مسافات مختلفة، بالإضافة لمركز القيادة والتحكم لجمع البيانات والمواقع المستهدفة.
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