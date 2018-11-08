محلية النواب تناقش طلب الجوهرى بشأن عدم تشغيل خط أتوبيسات زفتي/ طنطا

تناقش لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الجوهري، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بشأن شكاوى المواطنين المتضررين من عدم تشغيل خط أتوبيسات (زفتي – طنطا).



كان النائب، تقدم بالطلب لمحافظ الغربية السابق، اللواء أحمد صقر لتسيير خط أتوبيسات من طنطا – زفتى، لرفع المعاناة عن طلاب الجامعة وتوفيرا للنفقات.



وقال الجوهرى، إنه سبق وأن تقدم بطلب للموافقة على تسيير أتوبيسات طنطا زفتى لرفع المعاناة عن طلاب الجامعة، وتوفيرا للنفقات ولم يتم البت في الموضوع حتى الآن.