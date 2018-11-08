أبو العينين: طريق الحرير الجديد مشروع عظيم

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM المُنعقدة حاليًا فى العاصمة البريطانية، إن هناك فرصة عظيمة للمنتجات المصرية في مختلف المجالات في الصين، مضيفا أن هناك دعما كبيرا من الحكومة للتصدير للسوق الصينية.



وأوضح أبو العينين خلال تقرير ببرنامج "حقائق وأسرار" علي فضائية صدي البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك العديد من الصناعات التي تتم في مصر وتصدر للعديد من الدولة خاصة بدول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك منطقة صناعية صينية خاصة في مصر بمنطقة العين السخنة، تصدر من خلالها حوالي 1560 شركة صينية منتجاتها لأفريقيا والسوق المحلية.



وأبدى "أبو العينين" سعادته لزيادة المنطقة المنطقة الصناعية والتي بدأت بحوالي 4 ملايين متر إلي 6 ملايين متر حتي بلغت 10 ملايين متر مربع.



وتابع، أن مصر تستورد من الصين أكثر مما تصدر، متوقعا زيادة الصادرات مع وجود مناطق صناعية بمصر ومشروع قناة السويس الجديد، مؤكدا أن الدولة لا تزال في حاجة للتكنولوجيا الجديدة من الشعب الصيني.



وأشار إلي أنهم بدأوا في إنشاء مكتب في شنغهاي، مضيفا أن هناك اتفاقيات جديدة مع الصين لاستيراد قطع غيار الماكينات التي يستعملها في مصانعه.



ولفت أبو العينين إلى أن هناك تقدما ملحوظا في العلاقات المصرية الصينية خاصة خلال الاجتماع الأخير، فقد لاحظ توقيع العديد من الاتفاقيات التي تصل إلي 18 مليار دولار، مضيفا أن طريق الحرير الجديد بين الصين والذي يمر بالدول الأفريقية والآسيوية ويضم أوروبا يعد مشروعا عظيما، ويحقق نجاحا كبيرا من أول خطوة.