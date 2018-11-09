برلمانى: الولادة القيصرية أصبحت تجارة مخالفة لشرف مهنة الأطباء

أيد النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ماطرحته النائبة إيناس عبد الحليم بوضع ضوابط قوية للجوء الأطباء للولادة القيصرية ، مؤكداَ أنها أصبحت شبه تجارة رابحة لمعظم الأطباء .



وأضاف حسب الله في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن إستخدام الولادة القيصريّة عندما تكون الأم أو الجنين في وضع حرج، مستنكرا لجوء بعض الأطباء لها بدون داع كنوع من التجارة لكسب المزيد من الأموال.



وتابع "أن معظم الأطباء يتجنبون الولادة الطبيعية لقلة إيراداتها، واختصارا للوقت والجهد وهذا يخالف شرف المهنة".



وطالب "عضو لجنة الشئون الصحية" من وزارة الصحة بتنظيم حملات توعية للأسرة المصرية، ووضع ضوابط قوية للولادة القيصرية.



كانت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قد تقدمت باقتراح برغبة، وذلك بخصوص وضع ضوابط لجوء الطبيب الى الولادة القيصرية وقالت إن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى ارتفاع معدلات الولادات القيصرية بها، حيث بلغت النسبة 52% لتكسر القاعدة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية فى أى مجتمع عن 15% ما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع حيث تسبب مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.