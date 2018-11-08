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أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي: الإرهابيون يتلقون المال حتى من داخل روسيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:08 م
الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي
أ ش أ
قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، إن الهيئات الأمنية الروسية المختصة تسجل وجود دعم مالي مقدم من داخل روسيا إلى الجماعات الإرهابية في الخارج.

وأضاف بورتنيكوف، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "نحن نتحدث عن الإمكانيات والقدرات المالية لبعض الجماعات والأفراد الذين يقدمون هذا الدعم المالي عن طريق إرسال الأموال للإرهابيين من مختلف المناطق، بما في ذلك من روسيا الاتحادية"، متابعا: "نحن نقوم بتسجيل ذلك، وهناك قنوات محددة لتحويل المال إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وقد انعقد في موسكو، أمس واليوم، الاجتماع السابع عشر لقادة أجهزة الاستخبارات وهيئات حماية القانون في الدول الشريكة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وشاركت فيه وفود من أكثر من 70 دولة، ناقشوا خلاله المسائل الملحة في التعاون بين هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.
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