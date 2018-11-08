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مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى مصطفى بكرى إن بعض القنوات المعادية لمصر شنت هجمات غير عادية خلال انعقاد منتدى الشباب بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك القنوات بدأت تتحدث بشكل غير لائق عن مصر بعد أن تحدثت القنوات العالمية عن الإنجازات التى تمت فى مصر وعن نجاحات المنتدى وعن حجم الأمن والأمان وعن تواجد 5000 شاب من حوالي 160 دولة.

وأشار بكرى إلى أن الجميع لاحظ حالة الأمن الموجودة فى شرم وتجول الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراجة فى الشوارع وأكد بكرى أن مصر مازالت تحارب الإرهاب.
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