ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير البريكست البريطاني: لم أكن مدركا تماما لأهمية التجارة الأوروبية لاقتصادنا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:11 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
قال دومينيك راب الوزير البريطاني المكلف بشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إنه "لم يكن يدرك تماما" أهمية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد البريطاني" وفقا لما نقلته صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

كما حذر الوزير البريطاني -الذي يعد أحد شخصيات حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي ـ المتسوّقين من أن عليهم أن يتوقعوا أن تتاح أمامهم خيارات أقل من البضائع في حال أضر الاتحاد الأوروبي بالطريق التجاري الذي يربط بريطانيا بفرنسا عبر قناة (المانش).

وأوضح -في خطاب ألقاه خلال فعالية جمعت شركات عاملة في قطاع التكنولوجيا - أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تسعى من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي يعترف "بالكيان الاقتصادي الجغرافي الخاص" للملكة المتحدة باعتبارها دولة جزرية.

وقال راب "لم أدرك على نحو تام المدى الكامل لهذا، لكنكم إذا نظرتم إلى المملكة المتحدة وكيفية تبادل البضائع نظرا لأننا معتمدون تحديدا على معبر دوفر (بريطانيا)-كلاي (فرنسا). وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نود التأكد من أن لدينا علاقة معينة وقريبة للغاية مع الاتحاد الأوروبي لضمان حركة تجارية سلسة على الحدود".

وفي حين أنه نفى في خطابه خطر حدوث عجز كبير في حال أخفقت بريطانيا في الاحتفاظ بسلاسة الحركة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه قال: "أعتقد أن المستهلك العادي قد لا يكون مدركا إلى أي مدى تعتمد خيارات البضائع التي لدينا في الأسواق على طريق تجاري واحد أو اثنين تحديدا".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تصريحات الوزير أثارت السخرية في بريطانيا، إذ اعتبرها معارضون للبريكست تصريحات صادمة واعترافا يدل على أن من نادوا بمغادرة الاتحاد الأوروبي لم يدرسوا جيدا أيا من الآثار المترتبة على مغادرة التكتل الأوروبي، متسائلين كيف يمكن للوزير ألا يدرك حتى اللحظة أن معابر حدودية رئيسية مثل مضيق (دوفر) تعتمد عليها الوظائف والإمدادات والخدمات في بريطانيا.

يأتي ذلك بعد أن اضطر وزير البريكست في وقت سابق إلى التراجع عن تصريحات أكد فيها أنه سيتم التوصل إلى اتفاق للبريكست بحلول 21 نوفمبر الجاري، حيث ما زالت المحادثات بين بلاده والاتحاد الأوروبي مستمرة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. الإثيوبي تيسيما يصل تونس لإدارة مباراة الأهلى والترجى

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

غادة عجمي تكشف لـ صدى البلد أسباب تراجعها عن مشروع قانون النقاب

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مدرب البرتغال يوجه لطمة لـ رونالدو قبل مواجهة إيطاليا وبولندا

هاني أبوريدة يرفض مغادرة مقر إقامة الأهلي لمؤازرتهم في موقعة الترجي

أحمد أحمد على رأس حضور الكاف في نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي بتونس

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

الخطيب ومجلس الأهلي بالكامل يؤازرون الفريق في التدريب الأخير بـ رادس

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

إن كنت ناسى أفكرك .. أخطاء تحكيمية حرمت الأهلى من البطولات .. والكاف شاهد ماشفش حاجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

فيديو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو
مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو
رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو
محمد موسى: فوز أبو العينين بـ نوبل المتوسط مستحق.. ومبروك لمصر الجائزة
أبو العينين: طريق الحرير الجديد مشروع عظيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟