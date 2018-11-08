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تعليم

المصرية الصينية تعلن شروط الحصول على منحة للدراسة بأكبر جامعات الصين

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
وقع الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، بروتوكول تعاون مع جامعة جياوتونج في هندسة البرمجيات بحضور وفد صيني عالي المستوى، والخاص ببرنامج الحاسبات والمعلومات بكلية الهندسة، والتي بموجبها يتاح للطلاب الراغبين من طلاب الجامعة المصرية الصينية، الحصول على درجة علمية مشتركة من الجامعتين، كما يتاح للطلاب الراغبين من هذا البرنامج السفر إلى الصين لمدة عامين أثناء فترة الدراسة الجامعية، لدراسة بعض المقررات والحصول علي التدريب الميداني والاحتكاك بمجتمع صناعة البرمجيات المتميز.

وقال الشيحي، في كلمته خلال توقيع البروتوكول، إنه تم اختيار جامعة جياوتونج لأنها جامعة لها علاقات دولية كبيرة واتفاقيات مع 32 دولة ذات اقتصاد قوي مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وتعد هذه الجامعة من الجامعات المتميزة في صناعة البرمجيات وهي من أعلي الجامعات ترتيبا بخصوص التوظيف، ويحصل خريجوها على أعلى رواتب على مستوى العالم وهذا يعطي ميزة كبيرة للخريجين نظرًا  لما سوف يتلقوه من تعليم متميز.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الصينية، أنه خلال دراسة سيكون لهم احتكاك مع الشركات التي تعمل في صناعة البرمجيات، مؤكدا أنه ليس هناك حد أقصى لأعداد الطلاب، وسوف تقدم حوافز مالية للطلاب المتفوقين.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، أنه سيتم اختيار الطلاب الراغبين في المشاركة بهذا البرنامج وفق ثلاثة شروط، وهي اجتياز اختبار الحد الأدنى في اللغة الصينية، وتوفر الجامعة للطلاب مدرسات صينيات لتعليم الطلاب اللغة الصينية، واجتياز اختبار الحد الأدنى للغة الانجليزية لأنه سيلتقي تعليمه باللغة الإنجليزية والجامعة توفر أيضا للطلاب كورسات للغة الإنجليزية، والشرط الثالث أن يكون الطالب متفوقا دراسيا لأنه سيكون سفيرا للجامعة في دولة الصين.

جدير بالذكر أنه سيتم اختيار هؤلاء الطلاب من خلال لجنة من الطرفين المصري والصيني، كما أن الجامعة بصدد توقيع اتفاقية أخرى خلال الفترة المقبلة لقسم الإنشاء والتنفيذ بكلية الهندسة مع نفس الجامعة الصينية.
المصرية الصينية تعلن شروط الحصول على منحة للدراسة بأكبر جامعات الصين
المصرية الصينية تعلن شروط الحصول على منحة للدراسة بأكبر جامعات الصين
المصرية الصينية تعلن شروط الحصول على منحة للدراسة بأكبر جامعات الصين
المصرية الصينية تعلن شروط الحصول على منحة للدراسة بأكبر جامعات الصين
المصرية الصينية تعلن شروط الحصول على منحة للدراسة بأكبر جامعات الصين
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