موقع جماهير الأهلي في مدرجات رادس خلال مباراة الترجي بنهائى أفريقيا.. فيديو

حددت الجهات الأمنية التونسية مدرجات جماهير النادي الأهلي بملعب رادس، الذي يستضيف مباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال إفريقيا بين المارد الأحمر والترجي التونسي.



وسيكون المدرجان 2 ، 3 مخصصا لجماهير النادي الأهلي، والذي أكدت السلطات الأمنية التونسية على دخول جماهير المارد الأحمر بجواز السفر فقط دون وجود أى تذاكر.



جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

