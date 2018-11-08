ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

موقع جماهير الأهلي في مدرجات رادس خلال مباراة الترجي بنهائى أفريقيا.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تونس -عبدالحكيم ابوعلم
حددت الجهات الأمنية التونسية مدرجات جماهير النادي الأهلي بملعب رادس، الذي يستضيف مباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال إفريقيا بين المارد الأحمر والترجي التونسي.

وسيكون المدرجان 2 ، 3 مخصصا لجماهير النادي الأهلي، والذي أكدت السلطات الأمنية التونسية على دخول جماهير المارد الأحمر بجواز السفر فقط دون وجود أى تذاكر.

جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

إن كنت ناسى أفكرك .. أخطاء تحكيمية حرمت الأهلى من البطولات .. والكاف شاهد ماشفش حاجة

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في إياب نهائي أفريقيا

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

طارق يحيى: لن أقبل تولى منصب مدرب عام بالزمالك

شاهد .. لحظة عزف النشيد الوطني ورفع العلم المصري داخل إسرائيل

رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو

وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي إفريقيا

دجلة يكشف قرب انتقال محمد محمود للأهلي في يناير

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

جامعة الفيوم توضح ملابسات وفاة طالبة كلية الآداب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

فيديو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو
مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو
رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو
محمد موسى: فوز أبو العينين بـ نوبل المتوسط مستحق.. ومبروك لمصر الجائزة
أبو العينين: طريق الحرير الجديد مشروع عظيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟