فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لمواطن قطري يستغيث لإنقاذ والده من ظلم تنظيم الحمدين.



وأوضح "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن المواطن القطري يستغيث من ظلم وعدوان نظام تنظيم الحمدين الذي اعتقل والده المريض المُسِن، متجردًا من إنسانيته ومروءته.



وأضاف أن المواطن القطري وجه رسالة للشعب القطري مفادها "إذا اليوم ما وقفتم لن يقف معكم أحد إذا صار لكم مصيبة"، مطالبًا الشعب القطري برفع الضرر الذي أوقعه عليه عبدالله بن ناصر؛ رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، باعتقال والده المُسِن صاحب الـ 75 عامًا، لإجباره على العودة إلى الدوحة.



وعقب "موسى"، أن المعارض القطري سلطان بن سحيم علق على مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "هكذا نظام الحمدين، يقمع شعبنا، ويظلم مواطنينا، ويسجن أهلنا، ثم يخرج ليظهر نفسه وكأنه الحمل الوديع.. يظن أنه يخدع الناس وهو مكشوف على رؤوس الأشهاد".

