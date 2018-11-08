ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لمواطن قطري يستغيث لإنقاذ والده من ظلم تنظيم الحمدين.

وأوضح "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن المواطن القطري يستغيث من ظلم وعدوان نظام تنظيم الحمدين الذي اعتقل والده المريض المُسِن، متجردًا من إنسانيته ومروءته.

وأضاف أن المواطن القطري وجه رسالة للشعب القطري مفادها "إذا اليوم ما وقفتم لن يقف معكم أحد إذا صار لكم مصيبة"، مطالبًا الشعب القطري برفع الضرر الذي أوقعه عليه عبدالله بن ناصر؛ رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، باعتقال والده المُسِن صاحب الـ 75 عامًا، لإجباره على العودة إلى الدوحة.

وعقب "موسى"، أن المعارض القطري سلطان بن سحيم علق على مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "هكذا نظام الحمدين، يقمع شعبنا، ويظلم مواطنينا، ويسجن أهلنا، ثم يخرج ليظهر نفسه وكأنه الحمل الوديع.. يظن أنه يخدع الناس وهو مكشوف على رؤوس الأشهاد".
loading...

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوجه رسالة تحذيرية لـ الأهلي قبل مواجهة الترجي

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

الأهلي يؤدي مرانه الأخير في رادس.. فيديو

شاهد.. الإثيوبي تيسيما يصل تونس لإدارة مباراة الأهلى والترجى

اشتباك بالأيدي بين مدير أمن نادي الترسانة وعضو الجمعية العمومية.. فيديو

وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو

مدرب البرتغال يوجه لطمة لـ رونالدو قبل مواجهة إيطاليا وبولندا

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

فيديو

فضيحة.. تنظيم الحمدين يعتقل رجلا مسنا ونجله يستغيث لإنقاذه.. فيديو
مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو
رسالة مصطفى بكرى عن تونس قبل لقاء الأهلى والترجى فى النهائى الأفريقى.. فيديو
محمد موسى: فوز أبو العينين بـ نوبل المتوسط مستحق.. ومبروك لمصر الجائزة
أبو العينين: طريق الحرير الجديد مشروع عظيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟