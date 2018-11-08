مصطفى بكري يعرض مأساة المستبعدين من معاش التضامن الاجتماعى

عرض الإعلامي مصطفي بكري تقريرا مصورا من قرية إدريس بعد تلقي البرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدي البلد عدة شكاوي من المواطنين المستبعدين من معاش التضامن الاجتماعي.



وأوضحت إحدى السيدات، أن الكارت الممغنط الخاص بها معطل ولا تستطيع شراء الدواء مطالبا المسئولين بعودة رواتبهم ومعاشاتهم الشهرية مرة أخرى لتساعدهم على العلاج.



وأشارت، إلي أنها لا تعمل وليس لديها من يعولها أو ينفق على علاجها.