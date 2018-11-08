ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو

يشهد الان سوق التوفيقية معركة بالاسلحة النارية والبيضاء بين الباعة وأصحاب المحلات للخلاف على فرش البضائع بالسوق دائرة قسم الازبكية.



وتسبب إطلاق الرصاص فى إحداث حالة من الفزع بين الأهالي ورواد المنطقة حيث قام الباعه بتكسير البضائع ويشهد السوق حالة من الكر والفر .

وكشف مصدر أمنى انه تم ضبط عدد من مثيرى الشغب واطراف المعركة ويتم حاليا السيطرة على الموقف من خلال رجال الشرطة.

