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حوادث

ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
محمد صبرى
يشهد الان سوق التوفيقية معركة بالاسلحة النارية والبيضاء بين الباعة وأصحاب المحلات للخلاف على فرش البضائع بالسوق دائرة قسم الازبكية.

وتسبب إطلاق الرصاص فى إحداث حالة من الفزع بين الأهالي ورواد المنطقة حيث قام الباعه بتكسير البضائع ويشهد السوق حالة من الكر والفر .
وكشف مصدر أمنى انه تم ضبط عدد من مثيرى الشغب واطراف المعركة ويتم حاليا السيطرة على الموقف من خلال رجال الشرطة.
ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو
ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو
ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو
ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو
ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو
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