ندوة عن مستجدات سد النهضة بجامعة المنوفية.. الاثنين

تنظم جامعة المنوفية، الاثنين المقبل، ندوة للوقوف على آخر مستجدات سد النهضة.



ويحاضر بالندوة التي تأتي بعنوان " الأمن المائي وتطورات سد النهضة" كلا من الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق والدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة.



وتقام الندوة في قاعة الاحتفالات بإدارة الجامعة في العاشرة صباحا.