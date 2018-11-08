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أخبار العالم

صحيفة صينية تشيد بالبرتقال المصري: مذاقه كان مفضلا لملوك الفراعنة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن مبادرة الحزام والطريق الصينية التى تعرف باسم طريق الحرير الجديد تساعد مصر على إيجاد أسواق كبيرة لصادراتها في الصين.

وخاطبت الصحيفة جمهورها في موضوع عن البرتقال المصري الذي يتم تصديره للصين أن البرتقال الذي كان الطعم المفضل لملوك الفراعنة، أصبح الآن في متناول اليد في الصين، حيث توجد ملصقات إعلانية على مواقع التسوق الصينية عن البرتقال المصري الذي يغذيه النيل وتنميه أشعة الشمس الأفريقية.

وأكدت الصحيفة أن البرتقال المصري به عصير بمذاق فريد، وتم افتتاح مزارع خاصة في مصر بهدف توفير محصول يتوافق مع معايير الأسواق الصينية وقام أصحاب المزارع بشراء آلات من فرنسا لتنتج أفضل محصول من البرتقال ليتم بيعه إلى الصين.

ولفتت إلى أن مراسلها شاهد البرتقال وهو يتم تعقيمه وغسله وتجفيفه واختياره في ورش عمل نظيفة ليتم اختيار برتقالة ذهبية وبراقة ثم يتم تعبئتها وتخزينها في درجات الحرارة الباردة في انتظار شحنه، وأن وصول البرتقال المصري للصين يستغرق 22 يومًا.
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