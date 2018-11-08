البرتقال المصري يغزو الصين.. صحيفة: مذاقه كان مفضلا لملوك الفراعنة.. المزارع تستعين بآلات فرنسية لإنتاج أفضل المحاصيل

جلوبال تايمز:
البرتقال المصري يجسد التعاون بين القاهرة وبكين
خبير مصري:
خبير مصري:
الصين تفتح أسواقها طواعية للغير
رئيس شركة مصرية:
رئيس شركة مصرية:
الأسواق الصينية تتقبل الصادرات المصرية
قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن مبادرة الحزام والطريق الصينية التى تعرف باسم طريق الحرير الجديد تساعد مصر على إيجاد أسواق كبيرة لصادراتها في الصين.
وخاطبت الصحيفة جمهورها في تقرير عن البرتقال المصري الذي يتم تصديره إلى الصين أن البرتقال الذي كان الطعم المفضل لملوك لفراعنة، أصبح الآن في في متناول اليد في الصين، حيث توجد ملصقات إعلانية على مواقع التسوق الصينية عن البرتقال المصري الذي يغذيه النيل وتنميه أشعة الشمس الإفريقية.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من المسافة الطويلة بين مصر والصين إلا أن البرتقال المصري وصل إليها حيث أن البلاد أصبحت تتعاون وتنفتح على بعضها البعض حاليا.
وأكدت الصحيفة الصينية أن جمعية تحسين الصادرات في مصر، أكدت أن حجم البرتقال المصري المصدّر إلى الصين بلغ 24 ألف طن في عام 2015، ولكنه ارتفع إلى 101 ألف طن في عام 2017 ، بقيمة 80 مليون دولار، وتابعت الصحيفة أن الصادرات البرتقالية مجرد صورة مصغرة للتجارة بين الصين ومصر وتجسيد حي للتعاون وتبادل المنفعة للطرفين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل افتتاح معرض الصين الدولي الأول للاستيراد (CIIE) في شانغهاي، زار مراسلها تجار الفواكه المصرية وتعرف على كيفية اختيار الثمار ونقلها بعناية لتصل إلى الصينيين.
ونقلت الصحيفة عن رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إنه يجب الاعتراف بأن الصين تفتح أسواقها طواعية للغير، وتتبادل فرص التنمية مع العالم الخارجي، موضحا أن المعرض سيوفر سوقا ضخمة وفرص عمل للدول النامية.
ونقلت الصحيفة عن أشرف العدوي، رئيس مؤسسة النيل للتجارة الدولية التى تصدر البرتقال للصين قوله إنه كان يعتقد في البداية أنه سيكون من الصعب الدخول إلى الأسواق الصينية ولكنه تبين أن الأمور سلسة للغاية، وذكر لجلوبال تايمز إن انفتاح السوق الصيني تجاوز توقعاته.
وأكد أن السوق الصينية أصبحت ذات أهمية متزايدة لشركته، وأنه أصبح يزور الصين ثلاث مرات في العام للتعرف على متطلبات الأسواق، وقال: "أصبح البرتقال المصري شائعًا بين الصينيين الآن مقارنة بالبرتقال الأمريكي والاسترالي لأن البرتقال المصري أكثر جاذبية في السعر والجودة".
وأكد أنه مع تزايد حجم صادرا شركته إلى الصين من 960 طنا في عام 2016 إلى 9600 طن هذا العام عمل على توسع شركته حيث زاد عدد موظفيه من 20 إلى 30 في المائة، وقال عامل في مصنع للصحيفة إنه محظوظ لأن حياته تحسنت بسبب الواردات الصينية من البرتقال المصري.
وأكدت الصحيفة أن البرتقال المصري به عصير بمذاق فريد، وتم افتتاح مزارع خاصة في مصر بهدف توفير محصول يتوافق مع معايير الأسواق الصينية وقام أصحاب المزارع بشراء آلات من فرنسا لتنتج أفضل محصول من البرتقال ليتم بيعه إلى الصين.
ولفتت الوكالة أن مراسلها شاهد البرتقال وهو يتم تعقيمه وغسله وتجفيفه واختياره في ورش عمل نظيفة ليتم اختيار برتقالة ذهبية وبراقة ثم يتم تعبئتها وتخزينها في درجات الحرارة الباردة في انتظار شحنه، وأن وصول البرتقال المصري للصين يستغرق 22 يومًا.
قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إن مبادرة الحزام والطريق الصينية التى تعرف باسم طريق الحرير الجديد تساعد مصر على إيجاد أسواق كبيرة لصادراتها في الصين.
وخاطبت الصحيفة جمهورها في تقرير عن البرتقال المصري الذي يتم تصديره إلى الصين أن البرتقال الذي كان الطعم المفضل لملوك لفراعنة، أصبح الآن في في متناول اليد في الصين، حيث توجد ملصقات إعلانية على مواقع التسوق الصينية عن البرتقال المصري الذي يغذيه النيل وتنميه أشعة الشمس الإفريقية.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من المسافة الطويلة بين مصر والصين إلا أن البرتقال المصري وصل إليها حيث أن البلاد أصبحت تتعاون وتنفتح على بعضها البعض حاليا.
وأكدت الصحيفة الصينية أن جمعية تحسين الصادرات في مصر، أكدت أن حجم البرتقال المصري المصدّر إلى الصين بلغ 24 ألف طن في عام 2015، ولكنه ارتفع إلى 101 ألف طن في عام 2017 ، بقيمة 80 مليون دولار، وتابعت الصحيفة أن الصادرات البرتقالية مجرد صورة مصغرة للتجارة بين الصين ومصر وتجسيد حي للتعاون وتبادل المنفعة للطرفين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل افتتاح معرض الصين الدولي الأول للاستيراد (CIIE) في شانغهاي، زار مراسلها تجار الفواكه المصرية وتعرف على كيفية اختيار الثمار ونقلها بعناية لتصل إلى الصينيين.
ونقلت الصحيفة عن رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إنه يجب الاعتراف بأن الصين تفتح أسواقها طواعية للغير، وتتبادل فرص التنمية مع العالم الخارجي، موضحا أن المعرض سيوفر سوقا ضخمة وفرص عمل للدول النامية.
ونقلت الصحيفة عن أشرف العدوي، رئيس مؤسسة النيل للتجارة الدولية التى تصدر البرتقال للصين قوله إنه كان يعتقد في البداية أنه سيكون من الصعب الدخول إلى الأسواق الصينية ولكنه تبين أن الأمور سلسة للغاية، وذكر لجلوبال تايمز إن انفتاح السوق الصيني تجاوز توقعاته.
وأكد أن السوق الصينية أصبحت ذات أهمية متزايدة لشركته، وأنه أصبح يزور الصين ثلاث مرات في العام للتعرف على متطلبات الأسواق، وقال: "أصبح البرتقال المصري شائعًا بين الصينيين الآن مقارنة بالبرتقال الأمريكي والاسترالي لأن البرتقال المصري أكثر جاذبية في السعر والجودة".
وأكد أنه مع تزايد حجم صادرا شركته إلى الصين من 960 طنا في عام 2016 إلى 9600 طن هذا العام عمل على توسع شركته حيث زاد عدد موظفيه من 20 إلى 30 في المائة، وقال عامل في مصنع للصحيفة إنه محظوظ لأن حياته تحسنت بسبب الواردات الصينية من البرتقال المصري.
وأكدت الصحيفة أن البرتقال المصري به عصير بمذاق فريد، وتم افتتاح مزارع خاصة في مصر بهدف توفير محصول يتوافق مع معايير الأسواق الصينية وقام أصحاب المزارع بشراء آلات من فرنسا لتنتج أفضل محصول من البرتقال ليتم بيعه إلى الصين.
ولفتت الوكالة أن مراسلها شاهد البرتقال وهو يتم تعقيمه وغسله وتجفيفه واختياره في ورش عمل نظيفة ليتم اختيار برتقالة ذهبية وبراقة ثم يتم تعبئتها وتخزينها في درجات الحرارة الباردة في انتظار شحنه، وأن وصول البرتقال المصري للصين يستغرق 22 يومًا.