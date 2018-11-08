قطار المنصورة المكهرب حلم يتحقق.. وفد صيني يجري المعاينات اللازمة.. يربط المدينة القديمة بالجديدة بطول 90 كيلو مرورا بدمياط ويخدم الركاب والبضائع..والمحافظ: جاهزون للتنفيذ بعد انتهاء الدراسة

محافظ الدقهلية:

كافة التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع

يعد الأول من نوعه خارج القاهرة

لن تطول مدة تنفيذه عن عامين فقط

يخدم المنطقة الصناعية بجمصة في تصدير منتجاتها وطرحها محليا



تولى الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بمشروع القطار المكهرب الذى سيربط مدينة المنصورة القديمة بالمنصورة الجديدة.



وفي هذا السياق، قام اليوم الخميس وفد صينى من شركتى Avic وCreec الصينية، وآخر من الهيئة القومية للأنفاق، يرافقه وفد من الهيئة القومية للمشروعات والإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية، بزيارة محافظة الدقهلية للبدء فى عمل المعاينات اللازمة للبدء فى دراسات إنشاء القطار المكهرب الذى سيربط مدينة المنصورة القديمة بالمنصورة الجديدة.



وضم الوفد الصينى 10 خبراء صينيين، يرافقه وفد من الهيئة القومية للأنفاق برئاسة المهندس طارق أبو الوفا رئيس قطاع التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق والمهندسة شيرين السمرى مهندسة تخطيط بالهيئة القومية للأنفاق والمهندس أحمد محمد عبد الرازق مهندس تخطيط بالهيئة القومية والمهندسة مى عبد الرازق مهندسة مشروعات بالإدارة العامة للشئون الهندسية بمحافظة الدقهلية والنائب أحمد سلام الشرقاوى عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة.



وبدأت زيارة الوفد بتفقد محطة قطار المنصورة، ثم تم تفقد خط السير حتى محطة قطار طلخا سيرا على الأقدام، لبحث كيفية خط السير للقطار المكهرب من أعلى كوبرى القطار فوق فرع النيل، كما تم استكمال الزيارة بخط السير على طريق رافد جمصة بالسيارات للانتهاء الى نهاية الخط بمدينة المنصورة الجديدة ومعاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات القطار طبقا للخطة المبدئية التي تم وضعها على خريطة الطريق وذلك للبدء فى أعمال الدراسة بعد المعاينة.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة وفقا للمسارات المقترحة من قبل الخبراء، وقال شاروبيم إن هذا المشروع يحظى باهتمام الحكومة ويحظى باهتمام شعب الدقهلية وكافة المسئولين بها.



وأضاف شاروبيم أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه خارج القاهرة.



وطلب محافظ الدقهلية من وفد شركة أفيك الصينية إعداد دراسة حول إمكانية أن يكون قطار المنصورة المكهرب للركاب والبضائع بما يخدم مصانع المنطقة الصناعية بجمصة في تصدير منتجاتها وأيضا طرحها في السوق المحلية.



ومن جانبه أكد "لي ويدونج" ممثل الشركة الصينية في مصر ورئيس الوفد الصيني على ترحيب شركته بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحقيق مطلب محافظ الدقهلية.



وقال شاروبيم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يسمح بأن تطول مدة تنفيذ المشروعات عن عامين فقط من تاريخ توفير التمويل اللازم وتوقيع العقد وهو ما نحرص عليه في محافظة الدقهلية.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم استعداد المحافظة للبدء في تنفيذ مشروع القطار المكهرب لربط مدينة المنصورة القديمة بالمنصورة الجديدة فور الانتهاء من الدراسة للخط الذي يبلغ طوله نحو 90 كيلو مترا حتى دمياط وهو ما وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يذكر أنه قد سبق الشهر الماضى، قيام وفد من الخبراء الفرنسيين لشركة سيسترا الفرنسية بزيارة محافظة الدقهلية للبدء فى أعمال دراسة إنشاء مترو الأنفاق بمدينتى طلخا والمنصورة، حيث قاموا بجولة شاملة بمدينتي المنصورة وطلخا، كما تفقدوا جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بنطاق مدينتى طلخا والمنصورة ومحطة القطار وطريق شرنقاش وطريق سندوب وعدد من الأماكن الحيوية بالمدينة فى أوقات الذروة وغيرها للتفرقة بين الكثافات المرورية فى كل الحالات ومواقف طلخا و مواقف السرفيس بالمدينتين، حيث إن الدراسة تستمر على مدار 4 أشهر يتم بعدها التوصل إلى اتفاق للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الأنفاق يعقبها مرحلة ثانية للربط بين مدينة المنصورة الجديدة عن طريق القطار المكهرب.